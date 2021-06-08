Son dakika haberi | Şanlıurfa'da orman yangını (2)
Son dakika haberler... 2 SAATTE KONTROL ALTINDA Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
2 SAATTE KONTROL ALTINDA
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangının, 100 dönüm alanda zarara yol açtığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak