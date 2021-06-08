Son dakika haberi | Şanlıurfa'da orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da orman yangını (2)

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... 2 SAATTE KONTROL ALTINDA Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

2 SAATTE KONTROL ALTINDA 

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Direkli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, 4 farklı noktada çıkan yangın, ekiplerin 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangının, 100 dönüm alanda zarara yol açtığı belirtildi. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Kullandıkları itfaiye aracıyla gündeme bomba gibi düşen 3 kadın isyan etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şevval Sam Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Günok Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 17:52:01. #1.14#

title