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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin İmam Bakır Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Alpak'ın ağzına attığı şeker, nefes borusuna kaçtı.

Bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını göre yakınları Alpak'ı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Alpak, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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