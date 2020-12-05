Son dakika haberi! Şanlıurfa'da mutfakta çıkan yangını paniğe neden oldu

Son dakika haber: ŞANLIURFA'da 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın, paniğe neden oldu.

ŞANLIURFA'da 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairenin mutfağında elektrik kontağından çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde Şair Nabi Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Dairenin mutfağında elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangını fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Paniğe yol açan yangın, ekiplerin bir saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL