Son dakika haberi | Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp devrilen motosiklet sürücüsüne, başka bir aracın çarpması kameraya yansıdı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, park halindeki otomobilin açılan kapısına çarpıp devrilen motosiklet sürücüsüne, başka bir aracın çarpması kameraya yansıdı.

Vatan Caddesi'nde Suriyeli Beşşar El Assaf, motosikletiyle seyir halindeyken yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Assaf, karşı yönden gelen bir otomobilin altında kaldı.

Ağır yaralanan Assaf, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde kurtarılmadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Assaf'ın motosikletle seyir halindeyken açılan otomobilin kapısına çarpma anı ve karşı yönden gelen otomobilin ise Assaf'a çarpması görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Yaşar Güler Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Salih Uçan Mame Thiam Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da motosiklet sürücüsünün öldüğü trafik kazası güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 12:47:34. #1.14#

title