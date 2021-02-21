Son dakika haberi | Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu

21.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 21.02.2021 15:50
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde bir minibüsün içerisinde 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, ölenlerin ısınmak için yaktıkları kömür ateşinden dolayı, karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiğini belirledi.

Olay, Bozova'nın Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan Kamuran İzol (12), Mustafa Kılıç (47) ile Hayriye Albers'in (50) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi.

Olayın ardından bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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