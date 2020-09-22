Son dakika haberi... Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem haberi... ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen minibüsteki Ayşe Daş (22) öldü, 3 kişi yaralandı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
22.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.09.2020 12:03

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrilen minibüsteki Ayşe Daş (22) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. İsa Y. yönetimindeki 80 BA 308 plakalı minibüs, Baltutan Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan Ayşe Daş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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