Son dakika haberi: Şanlıurfa'da midibüs ile pikap çarpıştı, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
AA, Rauf Maltaş - Güncel
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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, AFAD görevlisi 3 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüs ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, AFAD görevlisi 3 kişi yaralandı.
İbrahim Direkli idaresindeki 63 H 0117 plakalı şehir içi yolcu midibüsü ile AFAD'a ait 63 K 7900 plakalı pikap, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Zeytindalı Eğitim Kampüsü önünde çarpıştı.
Kazada, midibüs şoförü Direkli olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 3 AFAD görevlisiyse sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Güncel