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Şanlıurfa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | Yerel

Şanlıurfa'da korkutan yangın Ev kullanılamaz hale geldi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, odun sobasının neden olduğu yangından ev kullanılmaz hale geldi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da korkutan yangın

Ev kullanılamaz hale geldi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, odun sobasının neden olduğu yangından ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde meydana geldi. 3619'uncu Sokak'ta, odun sobasından sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede mutfak ve diğer odaları da saran alevler, bölgeye giden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralanın olmadığı yangın sonrası tüm ev eşyaları küle denerken, ev kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

Şanlıurfa'da korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Son Dakika Haberleri
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Şanlıurfa'da korkutan yangın Ev kullanılamaz hale geldi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, odun sobasının neden olduğu yangından ev kullanılmaz hale geldi.

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