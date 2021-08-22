Son dakika haberi | Şanlıurfa'da kurşunun isabet ettiği çocuk hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kurşunun isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kurşunun isabet ettiği çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaylatepe Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde fıstık toplayan 8 yaşındaki Mert Yıldırım nereden ateşlendiği belirlenemeyen kurşunla ağır yaralandı.
Ailesi tarafından Suruç Devlet Hastanesine götürülen Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş