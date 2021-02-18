Son dakika haberi! Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

18.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:56
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişilik aile hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi tedavi altına alındı.

Kırsal Koçhisar Mahallesi'nde ikamet eden Aslan ailesi, sobadan sızan gazdan zehirlendi.

Çevredekilerin yardımı ve kendi imkanlarıyla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile tedavi altına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişilik ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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