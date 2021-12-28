Son dakika haberi: Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile otomobil, Haliliye ilçesi kırsalındaki Çanakçı Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan 5 yaşındaki Zeynep Polat, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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