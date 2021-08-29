Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri kadın 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri kadın 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Aşağı Akören Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, biri kadın 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hamid Karzai Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Akkaya Mesut Akusta Metin Çekmez Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Erol Bulut Salih Uçan Burak Elmas Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 19:47:30. #1.16#

title