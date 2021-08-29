Son dakika haberi: Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri kadın 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, biri kadın 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsaldaki Aşağı Akören Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, biri kadın 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş