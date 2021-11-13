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Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollardan 64 kaçak göçmeni kamyonetlerle Şanlıurfa'ya getiren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA (İHA) - İran'dan Türkiye'ye yasadışı yollardan 64 kaçak göçmeni kamyonetlerle Şanlıurfa'ya getiren 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışma başlattı. Bu kapsamda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 kamyonette, yasadışı yollardan girdiği belirlenen 64 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edildi. Gözaltına alınan 64 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yapan 5 şüpheli tutuklandı

Kamyonetlerle bağlantılı olduğu tespit edilen bir otomobil durdurularak, içindeki 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 kişi tutuklandı

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