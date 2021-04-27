Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında
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Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir grup gencin üzerine çıktığı parktaki kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir grup gencin üzerine çıktığı parktaki kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Üzüm Parkı'na giden bir grup genç, oturdukları kameriyenin üstüne tırmanmaya başladı. Birkaç kişinin çıktığı kameriyenin çatısı ağırlığa dayanamayarak çöktü.

Yaralananın olmadığı olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında
Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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