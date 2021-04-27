Son dakika haberi: ŞANLIURFA - Gençlerin üzerine çıktığı kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasında

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Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir grup gencin üzerine çıktığı parktaki kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir grup gencin üzerine çıktığı parktaki kameriyenin çatısının çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Üzüm Parkı'na giden bir grup genç, oturdukları kameriyenin üstüne tırmanmaya başladı. Birkaç kişinin çıktığı kameriyenin çatısı ağırlığa dayanamayarak çöktü.

Yaralananın olmadığı olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın