Son dakika haberi! Şanlıurfa'da geleceğin polisleri yetişiyor

Son dakika haberler... Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu (BESYO) ile polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz salon çalışması ve antrenman hizmeti veriyor.