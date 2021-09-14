Son dakika haberi... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'da çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan İşçi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu M.A. (26) elektrik akımına kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BM Suriye Araştırma Komisyonu: Mültecilerin güvenli ve onurlu dönüşü için uygun ortam yok
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, mültecilerin "güvenli" ve "onurlu" dönüşü için Suriye'de uygun bir ortam olmadığını bildirdi.
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