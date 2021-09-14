Son dakika haberi... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan İşçi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu M.A. (26) elektrik akımına kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yabancı uyruklu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından M.A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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