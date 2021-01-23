Son dakika haberi: Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
23.01.2021 20:43 | Son Güncelleme: 23.01.2021 20:46
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki aramada 700 gram esrar ile bir miktar metamfetamin ele geçirildi.
Sokak satıcısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ