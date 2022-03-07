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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltıŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli, emniyette işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 29 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Gözaltı, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Haberler

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