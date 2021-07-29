Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan çocuğun hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolun karşına geçmeye çalışan çocuğun hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Siverek-Adıyaman kara yolundaki bir marketin güvenlik kamerasının kayıtlarında, topla oynayan bir çocuğun yolun karşına geçmeye çalıştığı görülüyor.

Bu sırada yolda seyreden bir hafif ticari aracın şoförü, çocuğa çapmamak için ani manevra yaptığı ve arkasındaki diğer bir araç ise frene basıyor.

Kayıtlarda ayrıca sürücünün daha sonra aracını yol kenarına park edip çocuğun yanına gelerek başını okşadığı görülüyor.

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Fazıl Küçük Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Fatma Girik Yıldız Tilbe Diana Spencer
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da çocuğun kazadan kurtulma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 17:50:00. #1.16#

title