Son dakika haberi | Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da bulunan, nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
18.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:42

Şanlıurfa'da bulunan, nesli tükenme tehlikesinde olan çöl varanı, doğal yaşam alanına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesinde çöl varanı bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon merkezine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, hayvanı korumaya aldı. Yapılan kontrollerde sağlıklı olduğu belirlenen çöl varanı, kaydının yapılmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salındı.

Kaynak: AA

Manşet

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