Son dakika haberi: Şanlıurfa'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

13.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:56
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da başı tenekeye sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kafası zeytin tenekesine sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kafası zeytin tenekesine sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu.

Alınan bilgiye göre, köpeğin başının zeytin tenekesine sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu teneke kesilerek köpek kurtarıldı.

Suruç ilçesinde de okulun demir korkuluklarına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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