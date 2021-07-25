ŞANLIURFA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU
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ŞANLIURFA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın, Bozova ilçesinde, Ömer Faruk Zaman (19) ile İbrahim Erenbuğ (19), serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğuldu.

ŞANLIURFA'nın, Bozova ilçesinde, Ömer Faruk Zaman (19) ile İbrahim Erenbuğ (19), serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Gölü'nde boğuldu.

Bozova ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj gölü kıyısına giden Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Zaman ve Erenbuğ, suda çırpınmaya başladı, ardından da gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardım çağrısı üzerine, bölgede piknik yapanlar tarafından sudan çıkarılan Ömer Faruk Zaman ile İbrahim Erenbuğ, çağırılan ambulansla Bozova Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zaman ve Erenbuğ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İki arkadaşın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ŞANLIURFA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU
ŞANLIURFA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU
ŞANLIURFA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU
ŞANLIURFA'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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