Son dakika haberi... Şanlıurfa'da babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 11 gün önce uğradıkları silahlı saldırıda babası ölen çocuk da yaşam mücadelesini kaybetti.