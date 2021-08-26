Son dakika haberi... Şanlıurfa'da babasının öldüğü silahlı saldırıda ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı
Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 11 gün önce uğradıkları silahlı saldırıda babası ölen çocuk da yaşam mücadelesini kaybetti.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 11 gün önce uğradıkları silahlı saldırıda babası ölen çocuk da yaşam mücadelesini kaybetti.
Saldırıda ağır yaralanan Yusuf Altın (16), Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçlerinin saldırının ardından kaçan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Suruç ilçesinde 15 Ağustos'ta Kadir (37) ve oğlu Yusuf Altın'ın bulunduğu 34 RU 7843 plakalı otomobile silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda baba hayatını kaybetmiş, oğlu ağır yaralanmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş