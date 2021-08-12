Son dakika haberi! Şanlıurfa'da arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

İlçe kırsalındaki Alatlar Mahallesi'nde Ali Ala'nın evine giren arılar, aile fertlerine saldırdı.

Ailenin evden çıkamaması üzerine çevredekiler, Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, maske kullanarak girdikleri evdeki 10 kişiyi dışarı çıkarırken, kurtarma çalışmaları esnasında bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da arıların saldırısına uğrayan 10 kişilik aileyi itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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