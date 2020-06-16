Son dakika haberi... Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika güncel haberi... Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i kadın 5 kişi de yaralandı.

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 5 yaralı
16.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:32

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle köydeki akrabalar arasında çıkan ve 3 saat süren silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1'i kadın 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Uçkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında başlayan tartışma köydeki diğer aile fertlerinin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgaya tüm köy karıştı

Herkesin akraba olduğu öğrenilen kırsal mahallede kavga sonrası köy ikiye bölündü. Sabah saatlerinden itibaren başlayan silahlı kavga yaklaşık 3 saat devam etti. Jandarma ekiplerinin müdahalede bulunarak sonlandırdığı kavgada kurşunların hedefi olan Sinan Biçkan (50) kaldırıldığı Harran Üniversitesi Hastanesine müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Cennet Z., Abdülhamid B., Halil B., Hasan C. ve Adnan C. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. Mahallede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kurşunların hedefi olan ev ve araçlarda inceleme çalılmaları devam ediyor. Kavgayla ilgili 7 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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