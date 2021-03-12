Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı
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Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı

12.03.2021 12:53 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:28

Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı Şanlıurfa'da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da, cinayet davasının görüldüğü adliyede, taraflar arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Cep telefonu kamerasına yansıyan kavgada 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen cinayet davasının duruşması sonrası iki aile fertleri arasında, adliye çıkışında tartışma çıktı. Adliye bahçesindeki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı. Adliyede görevli polis ve jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Kavgaya karıştıkları belirlenen 10 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı
Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı
Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı
Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı
Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı
Şanlıurfa adliyesinde kavga kamerada: 10 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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