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Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi Şanlıurfa'da aynı yol üzerinde meydana gelen 4 ayrı kazada, 14 araç birbirine girdi.

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ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aynı yol üzerinde meydana gelen 4 ayrı kazada, 14 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Haliliye ilçe mevkisinde meydana geldi. Dört faklı kazada, 14 araç birbirine girdi. Kazalarda yaralanan üç sürücü, olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi

Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi

Son dakika 3. sayfa: Şanlıurfa'da 4 ayrı kazada 14 araç birbirine girdi

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İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - Son Dakika Haberleri

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