Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan iki kamyonda yapılan aramada zulalanmış şekilde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde emniyet ekiplerince durdurulan iki kamyonda yapılan aramada zulalanmış şekilde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda 2 kamyonda kaçak malzemeler taşındığı belirlendi. Ekipler, durdurulan kamyonlardaki aramada, araçların kasalarının altında oluşturulan gizli bölümlerde 28 bin 40 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kaynak: İHA