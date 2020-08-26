Son dakika haberi | ŞANLIURFA Ağabeyi, Nurbari'yi laubali davrandığı için öldürmüş
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | ŞANLIURFA Ağabeyi, Nurbari'yi laubali davrandığı için öldürmüş

Son dakika gündem haberi... Ağabeyi, Nurbari'yi laubali davrandığı için öldürmüşŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşi Nurbari Mircihan'ı (17) boğazını kestikten sonra defalarca bıçaklayarak, öldüren Salih Mircihan (29) tutuklandı.

26.08.2020 16:16 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:20

Ağabeyi, Nurbari'yi laubali davrandığı için öldürmüş

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşi Nurbari Mircihan'ı (17) boğazını kestikten sonra defalarca bıçaklayarak, öldüren Salih Mircihan (29) tutuklandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mircihan'ın, ifadesinde, kız kardeşini bacak bacak üstüne atıp, telefonda mesajlaştığı ve laubali hareketler sergilediği için öldürdüğünü söyleyerek, Üzgünüm ve pişmanım, keşke böyle yaşanmasıydı dediği öğrenildi.

Üniversite sınavına hazırlanan ve aile bütçesine katkıda bulunmak için kafede çalışan Nurbari Mircihan, pazartesi gecesi, misafir olarak gittikleri dayısına ait Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde, ağabeyi Salih Mircihan tarafından boğazı kesildikten sonra defalarca bıçaklanarak, öldürüldü. Nurbari Mircihan'ın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verilirken, gözaltına alınan ağabeyi Salih Mircihan ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve daha önce de annesi Adle Mircihan'ı bıçaklayarak, yaraladığı için bir süre cezaevinde kaldığı öğrenilen Salih Mircihan, savcılık sorgusunda cinayeti anlattı. Kardeşini bacak bacak üstüne atıp, telefonda mesajlaştığı ve laubali hareketler sergilediği için öldürdüğünü söyleyen Salih Mircihan, cinnet getirdiğini, olay sırasında kendi kollarını da bıçakla yaraladığını ve başını duvara vurduğunu ileri sürdü.

'SOL ELİMLE SAÇLARINDAN TUTUP, SAĞ ELİMLE BIÇAKLADIM'

Yaklaşık 8 yıldır uyuşturucu kullandığını belirten Salih Mircihan, pazartesi günü, annesi ve kız kardeşi ile dayısının evine misafirliğe gittiklerini, nakliyecilik yapan kuzeni ile 1 gün sonra Batman'a gitmek için anlaştıklarını kaydetti. Salih Mircihan, ifadesinde şunları söyledi

Annemi saat 22.00 sıralarında eve bıraktım. Ardından dayımın evine döndüm. Otururken 3-4 belki daha fazla sigara içtim. Dumandan etkilenen dayım kızdı. 1 gün sonra Batman'a gitme planımız da iptal oldu. Bunun üzerine dayımlarla vedalaştım ve eve gitmek için kapıya yöneldim. Bu sırada susadığımı fark ettim ve mutfağa gidip, bir bardak su içtim. Mutfakta kardeşim Nurbari ve dayımın kızı Kader vardı. Nurbari'nin oturuşuna baktığımda, telefon ile mesajlaştığını görünce erkek arkadaşıyla görüştüğünü düşündüm. Kardeşimin bacak bacak üstüne atması ve laubali hareketlerinden rahatsız oldum. İçimden 'lanet gelsin' diyerek, mutfaktan çıktım ve evin kapısına yöneldim. Ayakkabılarımı giydim, bir anda gitmek istemediğimi fark ettim. Aklım hala kardeşim Nurbari'deydi. Ayakkabılarımı çıkarmadan mutfağa girdim. Mutfak tezgahında bulunan ekmek bıçağını alarak kardeşime savurdum. Sol elimle kardeşimin saçlarından tutuyordum, sağ elimle de bıçağı Nurbari'ye sapladım. İlkinde bıçak kardeşimin göğüs kafesinin altına, kaburgasına doğru saplandı. Sonra bıçak kardeşimin boyun kısmına geldi. O sırada cinnet geçirdim. O an aşırı sinirliydim. Kardeşimin yaşamasını istemiyordum, kendimi kontrol edemedim. Kardeşimi bıçaklarken, ruh halim bir yandan onu bıçaklamama el vermiyordu. Kardeşimi bıçakladığım sırada mutfakta sadece Kader vardı. Kader çığlık atınca dayımın çocukları gelerek beni engellemeye çalıştılar.

'DAHA ÖLMEDİ, BIRAKIN ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ

Kuzenlerinin kendisini tutarak, balkona götürdüğünü, bu sırada da boğuştuğu dayısının oğlu Mehmet Gül'ün parmağının kesildiğini anlatan Salih Mircihan, Elimdeki bıçağı Mehmet zorla aldı. Balkonda bulunduğum sırada hala sinirliydim, cinnet geçiriyordum ve kendimi kontrol edemiyordum. Bu sırada yanımdakilere 'Daha ölmedi, beni bırakın, onu öldüreceğim' dedim. Kafamı sağa sola vuruyordum. Bu olayı önceden tasarlamadım ve dayımın evine kardeşimi öldürme maksadıyla gitmedim. Olay bir anlık cinnet geçirmem neticesinde, öfkemi kontrol edememem hasebiyle olmuştur. Psikolojik rahatsızlığım veya akıl hastalığım yok. Adana ve Gaziantep'e uyuşturucu tedavisi için ilaç yazdırmaya gittim. Sol kolum ve sağ elimde bulunan yaralanmalar bıçağı kardeşime savururken oldu. Olay nedeniyle çok üzgünüm ve pişman oldum. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi | ŞANLIURFA Ağabeyi, Nurbari'yi laubali davrandığı için öldürmüş

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı Ekonomi
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Ekonomi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Magazin
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu 3. Sayfa
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Yunanistan, Akdeniz'de kıta sahanlığını artırma kararı aldı
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde 'Atatürk' geçen paylaşım
Ayasofya'daki sözleri tepki çeken Diyanet İşleri Başkanı'ndan içinde "Atatürk" geçen paylaşım
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Hakkari'deki tatbikat ile Mersin'deki kazada 2 askerimiz şehit oldu
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar
Okulların açılmasına az kaldı, uzaktan eğitim nasıl olacak? İşte herkesin merak ettiği detaylar
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Denizlerin kırmızı etli balığı palamut, tanesi 10 liradan tezgahlara indi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Defne Samyeli Mustafa Sandal Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Gökhan Gönül Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | ŞANLIURFA Ağabeyi, Nurbari'yi laubali davrandığı için öldürmüş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 16:21:02. #1.14#
title