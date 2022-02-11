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Son dakika haberi! Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdıKÜTAHYA Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Kütahya'da meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı 2 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

KÜTAHYA Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, Kütahya'da meydana gelen 1 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı 2 ayrı trafik kazası kameralara yansıdı.

Aralık ayı içerisinde trafik kazalarının ilkinde, Kütahya'dan Eskişehir istikametine gitmekte olan kamyonet, cezaevi önünde yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarparak ağır yaraladı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İkinci yayaya çarpma kazası ise Sebile Erenler Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Özel Halk Otobüsü yolun karşısına geçmek isteyen yaya çarparak yaralanmasına neden oldu.

Son dakika haberi! Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi! Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi! Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi! Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi! Kütahya'da 2 ayrı trafik kazası kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Haberler

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