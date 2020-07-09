Son dakika haberi! Sandıklı'da yola çıkan domuz yavruları telef oldu Son dakika güncel haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yola çıkan iki domuz yavrusu araç çarpması sonucu telef oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, yola çıkan iki domuz yavrusu araç çarpması sonucu telef oldu. Sandıklı-Hocalar kara yolunun 10. kilometresinde, gündüz vakti yiyecek aramak için ovaya inen ve yolunu şaşıran domuz sürüsü yola çıktı. Sürünün arka kısmında kalan iki domuz yavrusu, araç çarpması sonucu telef oldu. Kaynak: AA