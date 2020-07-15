Son dakika haberi! Sancaktepe halkı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
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Son dakika haberi! Sancaktepe halkı 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Gelen son dakika haberine göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sancaktepe halkı tek yürek olarak demokrasi nöbeti tuttu.

Son dakika haberi! Sancaktepe halkı 15 Temmuz'da tek yürek oldu
15.07.2020 23:52 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:55
–15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Sancaktepe halkı tek yürek olarak demokrasi nöbeti tuttu. 15 Temmuz'u unutturmayacaklarını söyleyen Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "O gece yaşananları hala iliklerimize kadar hissediyoruz.15 Temmuz gecesi devlet ve millet olarak irademize sahip çıktık. Şanlı millet, bütün dünyaya demokrasi ne demek, seçtiği kişiye sahip çıkmak ne demek, kendi iradesine sahip çıkmak ne demek canlı canlı yaşayarak gösterdi" dedi.

Sancaktepe Belediyesi, Enderun Caddesi'nde 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıldönümü kapsamında anma etkinliği düzenledi. Programa yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasını izledi.

İstiklal Marşı ve kuran-ı kerim tilavetiyle başlayan anma etkinliğine Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz darbe girişimini hatırlatmak ve unutturmamak için düzenlenen etkinlikte 7'den 70'e yüzlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla darbe girişimini lanetledi.

"15 TEMMUZ GECESİ DEVLET VE MİLLET OLARAK İRADEMİZE SAHİP ÇIKTIK"

Etkinlikte bir konuşma yapan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "O karanlık geceyi unutmamak, unutturmamak ve milletimizin şanlı direnişini coşkuyla kutlamak için sosyal mesafe kuralına uyarak bir aradayız. Sabah kadar nöbet tutacağız çünkü o gece yaşananları hala iliklerimize kadar hissediyoruz. 1,5-2 ay boyunca tuttuğumuz nöbetleri unutmuyoruz. Çünkü biz 15 Temmuz gecesi devlet ve millet olarak irademize sahip çıktık. Şanlı millet bütün dünyaya demokrasi ne demek, seçtiği kişiye sahip çıkmak ne demek, kendi iradesine sahip çıkmak ne demek canlı canlı yaşayarak gösterdi" dedi.

15 Temmuz gecesini asla unutturmayacaklarını vurgulayan Av. Döğücü, "Hiçbir şeyden gözünü sakınmayan kahraman evlatlarımız, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle iradesine sahip çıkmak için sadece bayraklarını alarak meydanlara çıktı. O günü birlik olarak, kardeşçe atlattık. Şimdi o kardeşliğimizin, birliğimizin devamını her 15 Temmuz'da birlikte yaşayacağız. O akşamı bir kere daha yaşayacağız ve gençlerimiz de dahil olmak üzere çocuklarımıza bugünü asla unutturmayacağız" diye konuştu.

'7 BÖLGE 1 FİLM' GÖSTERİMİ YAPILDI

Sancaktepe Belediyesi tarafından çekimi tamamlanan ve 15 Temmuz darbe girişiminin konu alındığı '7 Bölge 1 Film' isimli film gösterimi de yapıldı. İstanbul ve Anadolu'dan seçilen 150 genç Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde 7 ayrı kısa film çekerek kendisini geliştirme imkanı buldu. Film projesiyle, Harman, Televizyon, Karşılaşma, Kiraz, Sonsuz, İhanet, Genç Yürekler isimleri altında 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen direniş insan hikayeleriyle gençlerin gözünden anlatılarak sonraki nesillere kültürel bir miras olarak bırakmak hedefleniyor.

Program, Şair İbrahim Sadri'nin şiir dinletisiyle sona erdi.


- İstanbul

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Kaynak: DHA

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