Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE TERÖR PROPAGANDASINA 17 GÖZALTI
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Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE TERÖR PROPAGANDASINA 17 GÖZALTI

Son dakika habere göre Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2'si küçük yaşta olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haberi | SANCAKTEPE'DE TERÖR PROPAGANDASINA 17 GÖZALTI
03.09.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.09.2020 14:23

Sancaktepe'de terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2'si küçük yaşta olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz salı günü terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2'si yaşı küçük olmak üzere toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda örgütsel pankart ile çok sayıda meşaleler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşları küçük olan iki şüpheli serbest bırakılırken, 15 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: DHA

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