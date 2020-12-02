Son dakika haberleri | Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı

Gelen son dakika haberine göre - Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı Sancaktepe'de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu.

- Sancaktepe'de polis aracı alev alev yandı

İSTANBUL - Sancaktepe'de devriye gezen polis aracı alevlere teslim oldu. Yangının aküden çıktığı öne sürülen polis aracını olay yerine gelen itfaiye ekipler söndürdü.

Olay, Atatürk Mahallesi, Özge Sokak'ta 07.30 sıralarında meydana geldi. Devriye gezen polis ekip otosu bir anda alev almaya başladı. Yangının aküden çıktığı iddia edilen araç kısa sürede alevler içinde kaldı. Aracın yandığını fark eden polis ekipleri araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü. Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakini bir vatandaş, "İşe gidiyordum yol üstünde bir baktım bir araç yanıyor. Sonra itfaiye geldi, söndürdü. Polis aracıymış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN BAŞAR