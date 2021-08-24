Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada
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Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada

Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Sancaktepe'de park halindeki bir otomobil gece saatlerinde, motosiklet kaskı takan bir şahıs tarafından kundaklanarak yakıldı.

Sancaktepe'de park halindeki bir otomobil gece saatlerinde, motosiklet kaskı takan bir şahıs tarafından kundaklanarak yakıldı. Alev alan araç, otomobil sahibinin ağabeyinin hızlı müdahalesi sayesinde söndürüldü. Otomobil sahibi, aracını kundaklayan kişilerin, tapu anlaşmazlığı nedeniyle aralarında gerginlik yaşadığı kişiler olabileceğini iddia etti. Aracın kundaklandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe Akpınar Mahallesinde saat 02.45 sıralarında meydana geldi. Tarık Bozat'a ait 34 VS 4383 plakalı Seat marka otomobilin yanına, kafasında motosiklet kaskı olan bir şahıs yaklaştı. Şahıs, elindeki yanıcı maddeyi otomobile dökerek ateşe verdi, ardından olay yerinden hızla kaçtı. Yanan otomobili, otomobil sahibinin ağabeyi fark ederek yangın tüpüyle söndürdü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan kundaklanan otomobilin sahibi Tarık Bozat, tapu meselesi yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunduğu kişiler tarafından aracının yakılmış olabileceğini iddia ederek can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Kundaklanan aracın sahibi Tarık Bozat, "Ben 12.00 gibi eve geldim ve eve yukarı çıktım. Yatmıştım zaten çünkü araç evin önünde park halindeydi ondan sonra bir anda bir patırtı oldu. Yeğenim parlamayı görüyor, camın önünde yattığı için. O anda arabada parlama oluyor. Sonra abime haber veriyorlar. Abim de yangın söndürme tüpüyle müdahaleyi yapıyor zaten. Aracı söndürüyor. Sonra ben aşağıya iniyorum. Burada şöyle bir şey var. Bizim köylerde tapu meselesinden dolayı husumetli olduğumuz amcalarımız var. Çünkü bayramın üçüncü gününde benim kardeşim vuruldu orada. Üzerimize ateş açtılar, kardeşim yaralandı. Şu anda da kendi zaten hastanede. Biz onlardan şüpheleniyoruz yani. Tabii polis bununla ilgili bir çalışma yaptı. Şahısın yüzü gözükmüyor ama hareket ve yürüyüşlerinden falan kendini belli ediyor zaten. Şu anda bizim bir can güvenliğimiz yok. O aracı büyük bir cesaretle gelip evin önünde yakıyorsa, yarın bir gün gelip evi de yakabilir. Yetkililerden istediğimiz o, bizim can güvenliğinin sağlanması. "dedi

Park halindeki otomobilin kundaklandığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde motosiklet kaskı olan bir şahıs park halindeki otomobilin yanına geliyor ve elindeki yanıcı maddeyi döküp aracı ateşe veriyor. Kundakçı şahıs olay yerinden kaçarken, aracın sahibinin ağabeyi yangın söndürme tüpüyle yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada
Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada
Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada
Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada
Son dakika haberi: Sancaktepe'de park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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