Son dakika haberleri! Sancaktepe'de iş yeri denetimlerinde Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi

Son dakika haberlerine göre Sancaktepe'deki iş yerlerinde yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı belirlenen 14 kişiye toplam 48 bin 566 lira para cezası uygulandı.