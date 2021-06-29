Son dakika haberi | Sancaktepe'de giyim mağazasının alev alev yandığı anlar kamerada

Son dakika haberler... Sancaktepe'de 3 katlı bir giyim mağazasının en üst katındaki yangın merdiveninde yangın çıktı.

Sancaktepe'de 3 katlı bir giyim mağazasının en üst katındaki yangın merdiveninde yangın çıktı. Yangın merdiveninden iş yerine sirayet eden yangın paniğe neden oldu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 15.15 sıralarında Sancaktepe Atatürk Mahallesi Demokrasi Caddesinde bulunan 3 katlı bir giyim mağazasının en üst katındaki yangın merdiveninde çıktı. Merdivene biriktirilen kağıtların bilinmeyen bir nedenle tutuşmasıyla başladığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinin içerisine sirayet etti. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevreye yoğun duman ve alevlerin yayıldığı yangına itfaiye müdahale ederek söndürdü. Paniğe neden olan yangın nedeniyle can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan Seyfi Baysu, "İçeride oturuyordum. Bir anda bağrışma sesleri geldi. Dışarı çıktım dumanlar vardı. Sonra koştuk. Mağaza sahibine söyledik, mağazanın içindekilere. Plastikler yandı herhalde kartondan yandı. İzolasyondan çıkmış herhalde yangın" dedi.

Giyim mağazasının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı