Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını
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Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını

24.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:20

Gelen son dakika haberlerine göre Sancaktepe'de bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Sancaktepe'de bir fabrikada çıkan yangın, hasara yol açtı.

Eyüpsultan Mahallesi Sandalcı Sokak'ta bulunan iş makineleri ve kompresor üretimi yapan fabrikada yangın çıktı.

Elektrik parlamasından başladığı öne sürülen yangın nedeniyle, önce fabrika bahçesinde park halinde bulunan bir minibüs alev aldı.

Daha sonra büyüyerek fabrikaya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken farikada hasar oluştu.

Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını
Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını
Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını
Son dakika haber: Sancaktepe'de fabrika yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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