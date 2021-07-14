Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de
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Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de

Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi

Bir son dakika haberine göre Piyasa gözetimi ve denetiminde uygulanacak usul ve esaslar, numune alma, test ve muayene gibi süreçlerde düzenlemeye gidildi.

Piyasa gözetimi ve denetiminde uygulanacak usul ve esaslar, numune alma, test ve muayene gibi süreçlerde düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri daha önce "4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Düzenlemelerin Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun" hükümleri kapsamında yerine getiriliyordu.

Söz konusu kanundan farklı bir anlayışla hazırlanan "7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu"nun 12 Mart itibarıyla yürürlüğe girmesiyle, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde ilk defa uygulanacak yöntemler düzenlendi. Söz konusu değişikliğin ardından ilgili yönetmelik de bu kanuna uygun olarak güncellendi.

Yeni yönetmelik genel itibarıyla tanımlar, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde uygulanacak usul ve esaslar, numune alma, test ve muayene sürecini düzenliyor.

Yönetmeliğin düzenlediği diğer başlıklar arasında risk değerlendirmesinde esas alınacak kriterler ve uygunsuzluk türleri, uygunsuzluk halinde alınacak önlemler, uygulanacak yaptırımlar ile denetimle görevli personelin eğitimi, görev, yetki ve yükümlülükleri de bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de - Haberler Ekonomi
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