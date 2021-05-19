Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya...

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak"