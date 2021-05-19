Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya...
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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya...

Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya...
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya yayıldığı üretim üssü olacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: 'Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda'
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye şu anda Çin ve ABD'den sonra en çok aşı ve ilaç projesi yürüten üçüncü ülke durumunda"
Dışişleri Bakanlığı: Tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir
Dışişleri Bakanlığı: Tavsiye kararının kabul edilmesi mümkün değildir
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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye kritik teknolojilerin tüketicisi değil üreticisi olacak, teknolojinin satıldığı bir pazar değil dünyaya... - Haberler
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