Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de gençlerle bir araya gelerek robotik kodlama ve yazılım projelerini inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kırşehir'de gençlerle bir araya gelerek robotik kodlama ve yazılım projelerini inceledi.

Bakan Varank, Cacabey Gençlik Merkezi'ndeki teknoloji sınıfını ziyaret etti. Öğrencilerden, robotik kodlama ve yazılımla ilgili geliştirilen projeler hakkında bilgi alan Varank, başarılı projelerin sahiplerini tebrik etti.

Daha sonra kıraathane bölümüne geçen Bakan Varank'a, İl Gençlik ve Spor Müdürü Numan Nafiz Şahin, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gençlerle sohbet eden Varank, son yıllarda gençlerle ilgili çok güzel imkanların oluşturulduğunu belirterek "Sayın Cumhurbaşkanımız çocuklarımıza ve gençlerimize bu imkanları sunuyor. Allah razı olsun. Eskiden böyle imkanlar yoktu. Burada gençlerimizin yaptığı işler çok değerli. Hepinizi tebrik ediyorum. Bizim derdimiz çocuklarımızın, gençlerimizin geleceği. Maşallah, hepsinin on parmağında on marifet var." dedi.

Bakan Varank, daha sonra TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine geçerek Ahi Evran Yılı dolayısıyla düzenlenen Yöresel Lezzetler ve Kalfalar Yarışıyor yarışmasının ödül törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği koordinasyonunda düzenlenen yarışmada, yöresel Çirleme yemeğiyle birinciliği kazanan Battal Karakoç'a ödülünü veren Varank, hazırlanan yemeklerden tattı.

Dereceye giren diğer yarışmacılara ödüllerini, Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli verdi.

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Taner Ölmez Şevval Şahin Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Fatih Terim Mert Müldür Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırşehir'de gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.06.2021 20:49:51. #1.13#

title