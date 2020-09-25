Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır'da açılış ve temel atma törenlerinde konuştu

Gelen son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diyarbakır Sanayi Mektebi" açılışı ve "Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi"nin temeli attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Diyarbakır Sanayi Mektebi" açılışı ve "Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi"nin temeli attı.

Diyarbakır'daki temaslarını sürdüren Bakan Varank, Diyarbakır Sanayi Mektebi'nin açılışında yaptığı konuşmada, güne Diyarbakır için çok hayırlı yatırımların imzasını atarak başladıklarını söyledi. Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı'yla yaklaşık 20 milyon liralık 7 projelerinin hayata geçeceğini belirten Varank, tarihi yüz yıllara dayanan Sanayi Mektebi'nin açılışını gerçekleştireceklerini belirtti. Bu binanın ilk defa 1870'li yıllarda ilkokul olarak inşa edildiğini, sonra Sanayi Mektebi'ne çevrilerek dereceyle mezun olan öğrencilerin zanaatkarlık yapmalarının sağlandığını aktaran Varank, 1910'da da Sanat Mektebi'ne dönüştürülerek Hamidiye Mektepleri adını aldığını anımsattı.

Birinci Dünya Savaşı sırasında binanın hastane olarak kullanıldığını ifade eden Varank, izleyen yıllarda da tıp fakültesine bağlı kalmaya devam etmiş. 1956 yılında Maarif Koleji olarak hizmet vermeye başlamış. Temellerin atıldığı ilk günden beri, bu yapı Diyarbakır'a eğitim hizmeti vermiş, ilim-irfan yuvası olmuş." dedi.

Tarihi yerleşkeyi yeni bir misyonla Sanayi Mektebi'ne dönüştürdüklerini dile getiren Varank, kentin nitelikli istihdamı odağına alan çok fonksiyonlu bir yerleşkeye kavuştuğunu aktardı.

Sürekli eğitim ve tasarım merkezlerini bünyesinde barındıracak bu mektebin yereldeki okullarla iş birliği içinde mesleki eğitim yeterlilik belgesi de vereceğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Ben aslında biraz da somut örnekler üzerinden gitmek istiyorum. Vereceğim örnekler, bu mektebin taşıdığı kritik önemi çok daha net açıklayacak. Diyarbakır'a müjdelerle geldik. İmza attığımız her bir proje, şehrimizdeki kapasiteyi tam da planladığımız şekilde, bir üst noktaya taşıyor. Bunun sonucu olarak, özel sektör daha fazla nitelikli işgücü talep etmeye başlayacak. İşte Sanayi Mektebi'yle vatandaşlarımızın yeni kabiliyetler edinmesini sağlayacağız. Mesela Diyarbakır Tekstilkent'ten marka değerinde ürünler çıkması için tasarımcılar yetiştireceğiz. Firmaları imalat sektöründe inovasyona teşvik edecek eğitimler vereceğiz, buralarda çalışanlar kendi modellerini kendi tasarımlarını geliştirmeyi öğrenecekler. Diyarbakır turizm açısından özel bir şehir, ancak turizm-bilişim ve turizm-imalat sektörü bağlantıları çok zayıf. Sanayi Mektebi'nde verilecek yazılım eğitimleriyle bu bağlantılar kuvvetlendirilecek."

"Elimizde işlemeye hazır bir hazinemiz var"

Diyarbakır'ın İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en fazla 18 yaş altı nüfusunun olduğu illerden biri olduğunu aktaran Varank, "Yani elimizde işlemeye hazır bir hazinemiz var. Bu evlatlarımızın teknolojiyle daha fazla içli dışlı olmalarını, teknolojiye yönelmelerini istiyoruz. Bu çocuklar teknoloji üretme kabiliyetini edinsin, teknolojiyi sevsin istiyoruz. İşte Sanayi Mektebi'nde sunulacak teknoloji eğitimleri, çocuklarımızın ilgisini, merakını fazlasıyla cezbedecek." diye konuştu.

Dış ticarette elektronik ihracatın giderek daha fazla pay almaya başladığına işaret eden Varank, şunları kaydetti:

"Bu merkezde verilen e-ihracat eğitimleri, daha fazla sanayicimizin, üreticimizin yurtdışına açılmasına katkı sağlayacak. Sanayi Mektebinde ayrıca 28 ülke büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş bir Vize Merkezi de bulunuyor. Vize Merkezi sayesinde, vatandaşlarımız en yakın il olan Gaziantep'e gitmeye gerek olmaksızın Diyarbakır'da vize işlemlerini çözebilecekler. Geçmişi yüz yıllara dayanan bu bina, sahip olduğu yeni misyonuyla önümüzdeki çağın kabiliyetlerini bugünden yetiştirmeye başlayacak. Diyarbakır, bölgeye ve ülkemize eşsiz katkılar sunacak."

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da Bakan Varank'ın kente teşrifleriyle bereketli bir gün yaşadıklarını dile getirerek "Bu şehrin aslında eğitim hafızası bu binada. 140 yıldır bu binada bir eğitim faaliyeti var. Şekil değiştirse de hep eğitim olmuş." diye konuştu.

Bakan Varank, açılışını gerçekleştirdiği merkezi Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ile gezdi.

Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi'nin temeli atıldı

Diyarbakır Girişimci Destek Merkezi'nin temel atma törenine de katılan Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin dünyada en fazla ilgi gören alanlardan biri olduğunu söyledi. Özellikle teknoloji tabanlı işlerde tüm dünyada fonların başarılı girişimleri arayıp onlara yatırım yapmak için gayret gösterdiklerini anlatan Varank, "Biz burada yapacağımız güzel eserle inşallah bölgemizdeki ve şehirlerimizdeki girişimcilere ihtiyaç duydukları danışmanlık ve kapasitelerini artırmak için destek olacağız. Bu proje yaklaşık 9 milyon lira bütçeli. İnşallah buradan yetişecek girişimler çok büyük firmalar haline gelecek. Buranın ekonomisine büyük katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Bakan Varank, Vali Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Eker, Bal ve Eronat ile merkezin temelini attı.

Bakan Varank, cuma namazını Kurşunlu Cami'de kıldı

Bakan Varank, beraberindekilerle PKK'lı teröristlerce ateşe verilerek tahrip edilen, restorasyonu yapılan Sur ilçesindeki 1516-1520 yıllarında inşa edilen, kubbelerinin kurşunla kaplı olması dolayısıyla "Kurşunlu" diye de anılan, kentteki ilk Osmanlı eseri Fatihpaşa Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı