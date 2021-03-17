Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."
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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."

17.03.2021 10:35 | Son Güncelleme: 17.03.2021 10:38
Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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