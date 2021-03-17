Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek."

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, tüm imkanlarını bilim insanlarının çalışmaları için seferber etmeyi sürdürecek.