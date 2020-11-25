Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
25.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:58
Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun