Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."
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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."

25.11.2020 14:55 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:58
Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

Son dakika haberler: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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