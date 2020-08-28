Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı...
Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek.
28.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:32
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde."
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Kaynak: AA