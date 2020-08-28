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Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı...

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek.

Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
28.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 28.08.2020 11:32

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı ihraç edilecek. Üretilen i20 otomobillerinin yerlilik oranı yüzde 60'ın üzerinde."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Hyundai i20 Seri Üretim Töreni) "Üretimin yüzde 90'ı... - Ekonomi
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