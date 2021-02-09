Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak
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Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

09.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:23
Son dakika haberi | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'na konuk olacak

Son dakika haber: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yarın AA Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Varank, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Varank'n açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr" ile AA Finans'tan "www.aafinans.com" yayımlanacak, Twitter hesabından da "@anadoluajansi" anlık takip edilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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