Son dakika haberi... Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 11.4 yükseldi
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Son dakika haberi... Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 11.4 yükseldi

12.03.2021 10:38 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:59
Son dakika haberi... Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 11.4 yükseldi

Son dakika haberleri: Türkiye genelinde sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.0 ve yıllık bazda da yüzde 11.4 yükseldi.

Türkiye genelinde sanayi üretimi Ocak'ta aylık bazda yüzde 1.0 ve yıllık bazda da yüzde 11.4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; Ocak'ta aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 1.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1.6 azaldı.

Ocak ayında yıllık bazda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü üretimi yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi  yüzde 0.1 azaldı. Yıllık değişimler, takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini, aylık değişimler de, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış endeks değerlerinin bir önceki aya göre değişimini gösteriyor. (Grafik)

 


Son dakika haberi... Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 11.4 yükseldi
Son dakika haberi... Sanayi üretimi Ocak'ta yıllık yüzde 11.4 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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