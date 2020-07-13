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Son dakika haberi! Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 19.9 düştü

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye genelinde sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 düştü.

Son dakika haberi! Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 19.9 düştü
13.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:06

Türkiye genelinde sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, anayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 13.3 azaldı. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 19.9 düştü - Ekonomi
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