Son dakika haberi! Sanayi üretimi Mayıs'ta yıllık yüzde 19.9 düştü Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye genelinde sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 düştü.

Türkiye genelinde sanayi üretimi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 17.4 artarken, yıllık bazda yüzde 19.9 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, anayinin alt sektörleri incelendiğinde, yıllık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 14.2, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 20.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 13.3 azaldı.

Kaynak: DHA