Son dakika haberi: Sanayi sitesindeki yangın gece bekçilerinin ihbarıyla söndürüldü
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Beypazarı ilçesinde sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, gece bekçilerinin ihbarı sonucu itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Beypazarı ilçesinde sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın, gece bekçilerinin ihbarı sonucu itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Marangozlar Sanayi Sitesi'nde devriye gezen bekçiler, kamyon karoseri üretilen M.D'ye ait iş yerinde çıkan yangını fark etti.
Bekçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında iş yeri zarar gördü.
AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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