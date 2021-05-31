Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde eve ve bir iş yerine ateş açan ünlü ses sanatçısı U. D. ve yanındaki arkadaşı olay yerinde gözaltına alındı Elazığ'a gelen ses sanatçı U. D.

Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

Kayınvalidesinin evinin önünde eve ve bir iş yerine ateş açan ünlü ses sanatçısı U. D. ve yanındaki arkadaşı olay yerinde gözaltına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'a gelen ses sanatçı U. D. arabacıyla geldiği kayınvalidesinin evinin önünde havaya ve bir iş yerine ateş açtı. Sanatçı, yanındaki bir kişiyle birlikte polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ses sanatçı U. D., yanında arkadaşı S.T. ile birlikte lüks otomobille kayınvalidesinin ikamet ettiği sokağa gelerek havaya ve bir iş yerine ateş etti. O sırada olay yerine yakın olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri, kaçmaya çalışan sanatçının aracının önünü kesti. Şüpheli ve arkadaşı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sanatçı ve diğer şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ve iş yerine isabet eden kurşunlar dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu