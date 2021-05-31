Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı Kayınvalidesinin evinin önünde eve ve bir iş yerine ateş açan ünlü ses sanatçısı U. D. ve yanındaki arkadaşı olay yerinde gözaltına alındı Elazığ'a gelen ses sanatçı U. D.

Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

Kayınvalidesinin evinin önünde eve ve bir iş yerine ateş açan ünlü ses sanatçısı U. D. ve yanındaki arkadaşı olay yerinde gözaltına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'a gelen ses sanatçı U. D. arabacıyla geldiği kayınvalidesinin evinin önünde havaya ve bir iş yerine ateş açtı. Sanatçı, yanındaki bir kişiyle birlikte polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şık Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ses sanatçı U. D., yanında arkadaşı S.T. ile birlikte lüks otomobille kayınvalidesinin ikamet ettiği sokağa gelerek havaya ve bir iş yerine ateş etti. O sırada olay yerine yakın olan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri, kaçmaya çalışan sanatçının aracının önünü kesti. Şüpheli ve arkadaşı polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sanatçı ve diğer şüpheli ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, çok sayıda boş kovan ve iş yerine isabet eden kurşunlar dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı
Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı
Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı
Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı
Kayınvalidesinin evinin önünde kurşun yağdıran şarkıcı, gözaltına alındı
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü
PENDİK'TE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ SOKAKTA KADIN KIYAFETİYLE GEZDİRDİ; SOPAYLA DÖVDÜ
PENDİK'TE EŞİNİ TACİZ ETTİĞİNİ İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ SOKAKTA KADIN KIYAFETİYLE GEZDİRDİ; SOPAYLA DÖVDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Adnan Menderes Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Demet Evgar Aslı Bekiroğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Sanatçı kayınvalidesinin sokağında kurşun yağdırdı, yakalanıp gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 00:16:24. #1.14#

title